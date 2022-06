Genova, era diventato ritrovo di spacciatori e pregiudicati: chiuso locale del centro storico

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Il locale “Lam Fall” di via Pré, incastonato nel centro storico del capoluogo ligure, è stato chiuso per dieci giorni per disposizione dello stesso questore di Genova: la misura è stata presa in seguito a un’articolata operazione di investigazione e controlli portata avanti dagli agenti della divisione Polizia amministrativa e sociale, che di fatto hanno a più riprese segnalato la presenza di spacciatori e pregiudicati tra i clienti del bar in questione.

La prima denuncia, presentata dal personale del commissariato locale, è datata 4 agosto 2021; quando un cliente del locale venne segnalato alle autorità competenti per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Fast forward di qualche mese e, nella giornata del cinque maggio, alcuni agenti del commissariato di Pré effettuano un controllo scovando circa quaranta involucri contenenti sostanze stupefacenti: bloccati gli avventori, i poliziotti hanno poi denunciato il responsabile per detenzione ai fini di spaccio. Numerose anche le segnalazioni dei Carabinieri della stazione della Maddalena, che più volte avevano individuato tra i clienti del locale persone con precedenti penali e di polizia per reati inerenti al possesso o uso di sostanze stupefacenti. Alla luce di quanto emerso durante i controlli, dunque, il questore di Genova ha per l’appunto deciso di sospendere la licenza d’esercizio per dieci giorni.