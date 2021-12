Genova, home restaurant si trasforma in ristorante senza la licenza: multa da 5 mila euro

di Luca Venturino 10 Dicembre 2021

Un home restaurant, per chi non lo sapesse, è una casa dove per un massimo di dieci volte l’anno è permesso organizzare cene a pagamento per un totale di quindi persone al di più: un’attività di Genova, in Via Malta, doveva però essersi persa qualche dettaglio di questa definizione, perché si era trasformata a tutti gli effetti in un vero e proprio ristorante (con tanto di ottime recensioni su TripAdvisor!).

Vero che la cucina di casa è sempre speciale, e consumare un pasto in un ambiente casalingo ci fa sentire più protetti e amati, ma senza la licenza da “ristorante casalingo” diventa ristorante abusivo. Il merito per aver scoperto il tutto va agli uomini del nucleo commercio del reparto sicurezza urbana della polizia locale, che hanno agito insieme ai colleghi dell’unità territoriale e al nucleo reati predatori dell’unità territoriale centro. All’ingresso degli agenti c’erano ben 28 persone all’interno del locale, tutte regolarmente munite di Green Pass (almeno questo). Il risultato? Sanzione come ristorazione abusiva, e una multa di 5 mila euro.