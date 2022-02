Genova, il barista serve da bere a una donna già ubriaca: denunciato 32enne

di Luca Venturino 18 Febbraio 2022

Che sarà mai un bicchiere in più? Beh, diciamo che se i tuoi clienti sono sdraiati sul marciapiede in stato di incoscienza, allora forse il bicchiere in più potresti anche evitare di servirlo. È quanto è successo in un bar di Bolzaneto, quartiere di Genova, dove il barista ha continuato a servire dell’alcol a una donna in stato di manifesta ubriachezza.

Gli agenti della Polizia di Stato di Genova si sono (giustamente) allarmati proprio dopo aver notato la donna coricata sul marciapiede: una volta contattati i soccorsi, hanno appurato che era in stato di ebbrezza (e forse anche un po’ più in là) e che poco prima aveva bevuto in un bar lì vicino. Qui, nonostante le serrande abbassate e le luci spente, erano presenti ancora alcuni clienti, tra cui lo stesso marito della donna a terra. Nel corso del controllo i poliziotti hanno scoperto che il responsabile del locale era privo di licenza, della comunicazione alla Asl per la preparazione di alimenti e di altri documenti obbligatori per l’esercizio.

Il locale, inoltre, era tenuto in pessime condizioni igieniche: il pavimento era sporco e appiccicoso, cosparso di mozziconi di sigarette, e accanto al bancone c’erano diversi sacchi dell’immondizia. Nel frigo gli agenti hanno trovato diversi alimenti surgelati privi di indicazioni e scadenza, e nei locali attigui alla sala principale montagnole di giochi gonfiabili, biciclette e passeggini, posti accanto a contenitori alimentari. Un vero e proprio parco degli orrori, insomma, ora sottoposto a una chiusura obbligata di cinque giorni. Il titolare, un ragazzo 32enne, è invece stato denunciato per somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.