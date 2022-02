Genova, il commesso di un supermercato viene beccato a filmare le clienti

Un commesso in un supermercato di Genova è stato colto in fragrante mentre filmava di nascosto le clienti intente a fare la spesa.

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

Fingeva di essere occupato a sistemare bevande, pacchi di basta, biscotti o altri beni alimentari sugli scaffali del supermercato in cui lavorava, ma in realtà cercava solamente una postazione sicura per riprendere e fotografare le clienti del punto vendita: è la storia di un commesso cinquantenne di Genova, colto sul fatto da un addetto alla vigilanza.

L’uomo era solito nascondere il proprio cellulare tra i pacchi che stava sistemando, e riprendeva gambe, décolleté e lato “b” delle clienti ignare. Come accennato è stato colto sul fatto da un addetto alla vigilanza impiegato nello stesso punto vendita, e prontamente segnalato alle forze dell’ordine locali, che hanno provveduto a perquisire anche la sua abitazione trovando al suo interno centinaia di immagini e filmini. Il cinquantenne dovrà affrontare l’accusa di molestie.