Genova: nasce Cibo al Centro per ridurre lo spreco di alimenti freschi

di Luca Venturino 13 Aprile 2022

In Genova è appena nato Cibo al Centro, un progetto che si pone come obiettivo il recupero delle eccedenze di prodotti alimentari ancora freschi, riducendo al contempo lo spreco alimentare e aiutando le persone e le famiglie più in difficoltà. L’hub dell’iniziativa si trova nel cuore del Centro Storico del capoluogo ligure, nella parrocchia di San Siro: qui, 50 volontari distribuiscono alimenti di prima qualità necessari per una corretta alimentazione ai più bisognosi.

Cibo al Centro ha ricevuto un sostegno di 70 mila euro per spese di ristrutturazione, l’acquisto delle attrezzature e l’avvio stesso del progetto, e si tratta di una delle prime iniziative a partire all’interno del Piano integrato Caruggi sull’asse del sociale. “Il nuovo Polo del Fresco si propone come luogo di collaborazione e punto di riferimento per le associazioni del Centro Storico” ha spiegato Gian Andrea Bianchi, responsabile della Politiche del cibo di Caritas Diocesana e Fondazione Auxilium. “È un luogo di collaborazione perché i loro volontari si impegneranno fianco a fianco in questi locali per ricevere il cibo fresco e freschissimo, pulirlo, stoccarlo, donarlo a persone e famiglie che seguono con le loro associazioni di riferimento. Chi riceve avrà una tesserina. Un mezzo elettrico garantirà il ritiro agile ed ecologico delle eccedenze presso i commercianti dei vicoli”.