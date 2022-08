Genova, pesca da record per due lampare: catturati oltre 200 quintali di ricciole

di Luca Venturino 9 Agosto 2022

Più di duecento quintali di ricciole per appena due lampare di pescherecci: si tratta della pesca da record avvenuta appena una manciata di ore fa nel tratto di mare compreso tra il porto di Genova le acque che lambiscono le Cinque Terre. Si tratta di una cattura che ben si merita l’aggettivo di “eccezionale” sia per la mole particolarmente ingente che per la tipologia del pesce catturato: le ricciole sono infatti una specie di pesce dalla carne bianca piuttosto pregiata. Come abbiamo accennato poco fa, la pesca è avvenuta in Liguria per mano (o per meglio dire, per rete) dei pescherecci Lupa, di Sestri Levante e l’Aquila Pescatrice di Genova – entrambi chiaramente operati e gestiti da pescatori professionisti.

Stando a quanto dichiarato dagli stessi pescatori locali, si tratta di una delle catture più ricche e abbondanti degli ultimi dieci anni: l’intero pescato è stato acquistato, secondo quanto fatto trapelare, da un grossista di Casarza Ligure; che lo ha poi venduto sull’intero territorio regionale della Liguria, nelle aree più a settentrione della Toscana e nei mercati di Torino e Milano. Il grossista in questione ha pagato il carico a 18 euro al chilogrammo, e lo ha poi rivenduto a 25: secondo le stime dei colleghi dell’ANSA ai consumatori non dovrebbe costare meno di 30 euro.