Genova; risse, furti e rapine ai clienti: chiuso un locale in corso Perrone

di Luca Venturino 22 Agosto 2022

Pare che godersi una serata in tutta tranquillità al Nuovo Pianeta Rosso, locale situato in corso Perrone in quel di Genova, fosse quasi una sorta di impresa. Stando a quanto emerso da una lunga e articolata attività investigativa portata avanti nel corso degli ultimi mesi (dall’ormai lontano dicembre 2021 fino a luglio 2022, per intenderci) dal corpo dei Carabinieri di Sampierdarena, infatti, l’esercizio si è sovente distinto per essere stato teatro di furti e rapine ai danni degli stessi clienti. Le note negative nei confronti del locale in questione, tuttavia, non si fermano qui: al suo interno – così come nella zona antistante – sono infatti state segnalate numerose risse e altri episodi di violenza, alcuni dei quali hanno addirittura visto coinvolti lo stesso personale dell’attività commerciale.

Alla luce di quanto emerso dalle ispezioni dei militari dell’Arma, le cui operazioni hanno inoltre goduto del supporto dei colleghi del commissariato di pubblica sicurezza di Cornigliano, gli stessi agenti delle forze dell’ordine hanno dunque proceduto con il notificare i propri rapporti al questore del capoluogo ligure, che non ha avuto alcun dubbio in merito. Proprio nella giornata di oggi – lunedì 22 agosto -, infatti, la Questura ha ufficialmente disposto la sospensione dell’attività commerciale per un periodo di dieci giorni complessivi.