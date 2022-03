Genova, ristoratore scopre un dipendente a rubare: questo si ubriaca e lo minaccia

di Luca Venturino 23 Marzo 2022

Da qualche tempo, in un ristorante in zona Dinegro, a Genova, il titolare aveva notato che la merce spariva misteriosamente: tutti gli indizi puntavano verso un certo dipendente, un ragazzo di 33 anni, tanto che il ristoratore ha deciso di tenerlo d’occhio fino a coglierlo in fragrante. Dopo averlo redarguito, però, un giorno si accorge che il dipendente in questione, oltre a essere arrivato al lavoro ubriaco, aveva rubato una birra dal frigo per berle di nascosto.

Scatta dunque la chiamata al 112, dove il ristoratore si lamenta dei continui furti: la sala operativa capisce che c’è qualcosa che bolle in pentola, e invia una volante al locale a scopo cautelativo. Nel frattempo, il titolare licenzia il 33enne e lo invita a lasciare il locale. Quest’ultimo, però, non la prende troppo bene. Prima ruba altre birre (che essere licenziati fa venire sete), poi prende un coltello in cucina e comincia a minacciare il datore di lavoro, che fugge. A questo punto, l’ex dipendente ha tentato di rubare altre bottiglie di alcolici, ferendo nel frattempo una cameriera che ha tentato di fermarlo, e ha cercato a sua volta di fuggire. All’uscita del ristorante, però, lo aspettavano i poliziotti, che notano le sua mani ferite e lo interrogano: il 33enne ammette il tutto, viene arrestato arrestato per tentata rapina aggravata e, infine, condotto nel carcere di Marassi.