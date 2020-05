Genova: spesa da 150 euro, ma tenta di pagarne solo 10 alle casse automatiche

Furto in un Ipercoop di Genova, zona Bolzaneto, dove una donna pluripregiudicata ha acquistato prodotti per un totale di 150 euro, solo che una volta giunta alle casse automatiche ha cercato di passare allo scanner solo 7 articoli su 54 (10 euro).

Una volta scoperta, ha tentato di scappare spingendo gli addetti alla sicurezza. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 14.30, quando gli agenti di Polizia hanno arrestato per rapina una 36enne già nota alle forze dell’ordine. La donna si trova ora nelle celle di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima. La merce pagata le è stata restituita; gli altri articoli sono stati riconsegnati al supermercato.

Qualche settimana fa c’eravamo occupati anche di un altro furto ad Arpino di Casoria (Na), dove una donna aveva minacciato d’incendiare il supermercato. E in Calabria, a Catanzaro, è stata sventata una rapina questa notte in un altro market. Secondo la ricostruzione l’allarme è scattato alle 3.30. Sul posto sono arrivati gli uomini di un Istituto di Vigilanza privata, ma i ladri erano già scappati.

