Genova, un camion fa crollare l’insegna di un supermercato: ferita una dipendente

Incidente sul lavoro in quel di Genova: un camion ha fatto crollare una porzione dell'insegna di un supermercato, ferendo una dipendente.

di Luca Venturino 21 Luglio 2022

Si tratta a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro – anche se le circostanze sono decisamente particolari. A Genova, infatti, intorno alle ore 6 e mezza della giornata di oggi, giovedì 21 luglio, un camion ha urtato leggermente l’insegna di un supermercato provocandone il crollo di una porzione: i calcinacci, precipitando al suolo, hanno colpito la dipendente dello stesso punto vendita, ferendola.

Stando a quanto è stato ricostruito dagli agenti delle forze dell’ordine intervenuti sul posto per indagare quanto accaduto, l’automezzo di cui sopra si stava occupando di scaricare della merce – un’operazione di assoluta routine che, di fatto, avviene nella totalità dei supermercati di tutta Italia. Qualcosa, tuttavia, è andato storto – le prime ipotesi indicano di fatto come responsabile lo stesso guidatore, colpevole di essersi distratto durante le operazioni di manovra: come vi abbiamo accennato il camion, spostandosi, ha colpito l’insegna del punto vendita. Una porzione di questa si è staccata, travolgendo una dipendente.

I presenti, comprensibilmente allarmati dall’accaduto, hanno immediatamente contattato i soccorsi: sul posto sono di fatto intervenute un’ambulanza della pubblica assistenza Ponente Soccorso e l’automedica Golf 5. La vittima, una donna di 50 anni d’età, ha ricevuto le cure mediche del caso sul posto da parte del personale sanitario e poi trasferita all’ospedale di Voltri in codice giallo.