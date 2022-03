Genova, vendeva carne avariata: ristorante multato per 5 mila euro

di Luca Venturino 14 Marzo 2022

Nel corso di una serie di controlli effettuati dai Carabinieri di Genova, aiutati dai colleghi di Nas e Nil, sono emerse una serie di irregolarità in alcuni ristoranti e locali del capoluogo ligure. Nel particolare, la scoperta più inquietante riguarda la detenzione di carne e altre preparazioni gastronomiche in pessimo stato di conservazione, tanto che diversi campioni erano già avariati.

Fortunatamente gli agenti delle forze dell’ordine sono riusciti a intercettare il tutto prima che venisse servito sui tavoli del locale: complessivamente, sono stati sequestrati 55 chilogrammi di prodotti alimentari, che hanno portato a violazioni amministrative per circa 5 mila euro. Meno inquietante ma comunque grave è l’irregolarità riscontrata in un altro esercizio commerciale genovese, dove i Carabinieri hanno scovato un lavoratore in nero privo di regolare contratto. In questo caso le sanzioni ammontano a più di 6 mila euro, mentre l’attività in questione è stata temporaneamente sospesa.