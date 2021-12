Germania, ai no vax vietato l’ingresso nei negozi al dettaglio

di Luca Venturino 2 Dicembre 2021

L’Europa trema per la variante Omicron del coronavirus che, secondo i dati elaborati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) “potrebbe avere un sostanziale vantaggio di crescita rispetto alla Delta”; e la Germania è il primo Paese a correre ai ripari annunciando una sorta di lockdown per i no vax.

Secondo quando annunciato dalla Cancelliera uscente Angela Merkel, infatti, coloro che non sono vaccinati non potranno più entrare nemmeno nei negozi di commercio al dettaglio. Gli esperti sudafricani (Paese dal quale ha avuto origine la nuova variante) rassicurano che non c’è bisogno di farsi prendere dal panico, e che la variante Omicron non è più resistente ai vaccini di quelle precedenti, ma l’Ecdc è di un altro avviso e ritiene che le nuove mutazioni potrebbero ridurre l’attività neutralizzante degli anticorpi, tanto che la diffusione nel Vecchio Continente secondo il Centro europeo “è valutato da alto a molto alto”.