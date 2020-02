Giancarlo Morelli: aggiornamento sulla salute dello chef dopo l’incidente di sci

Dopo il grave incidente di sci che l’ha coinvolto, lo chef Giancarlo Morelli affida ai social l’aggiornamento sulla sua salute. “Mi hanno rimontato tutto, pezzetto per pezzetto come un Lego, ma ci sono tutto. Grazie a tutti per la miriade di messaggi e di telefonate che mi avete inviato, amici, colleghi, clienti, fans e persino sconosciuti, mi sono commosso per ognuno di loro. Sappiate che avrei voluto rispondere ma sono veramente tantissimi!

Ancora qualche giorno e tornerò più tosto di prima. A presto”, scrive su Instagram lo chef rassicurando il suo pubblico. Giancarlo Morelli, chef del ristorante Pomireou di Seregno, un mese fa era stato coinvolto in una caduta sugli sci mentre era in vacanza a Corvara, in Alta Badia.

Per lui diverse fratture e un trauma cranico, come aveva già fatto sapere dai suoi social network durante il suo ricovero all’ospedale di Bolzano. Tanta era stata la paura per chi lo seguiva, ma dopo alcuni giorni di rianimazione la situazione era parsa sotto controllo: ora arriva dallo chef un altro messaggio rassicurante sulle sue condizioni di salute e sulla sua voglia di rimettersi al più presto ai fornelli dopo questa brutta disavventura.

[Fonte: La Repubblica]