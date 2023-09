Giancarlo Perbellini aprirà il suo 12 Apostoli il 5 settembre

di Luca Venturino 1 Settembre 2023

Les jeux sont faits o, se preferite, il trasloco è completato. I nostri lettori più attenti – o forse i più golosi? – avranno già intuito a cosa, o meglio a chi, ci stiamo riferendo: Giancarlo Perbellini ha infine annunciato che le porte di Casa Perbellini 12 Apostoli, in vicolo Corticella San Marco, apriranno il 5 settembre. Non chiamatelo fulmine a ciel sereno: la notizia ha cominciato la sua “rincorsa” verso l’inizio dell’anno, a febbraio, con chef Perbellini che aveva spiegato come la possibilità di un trasferimento in uno spazio più ampio, che permettesse di superare i “limiti strutturali” (parole sue!) del celebre locale in piazza San Zero, fosse “il momento più maturo” della sua carriera. Ebbene – il momento maturo ha ufficialmente raggiunto la sua maturità.

Giancarlo Perbellini: tutti i dettagli sul nuovo ristorante

Qualche indiscrezione, lo ricorderete bene, l’abbiamo già fatta filtrare: curare l’atmosfera di Casa Perbellini 12 Apostoli è stato compito di Patricia Urquiola, che ha fondamentalmente tradotto in una chiave contemporanea l’atmosfera naturalmente pregna di tradizione del locale rispettandone l’animo in terracotta e legno, dalle tonalità calde e accoglienti – un’atmosfera dove la convivialità è la parola d’ordine.

Abbiamo poi adocchiato i percorsi di degustazione pensati da chef Giancarlo Perbellini – tre in tutto: Io e Silvia, dedicato alla moglie e al sogno condiviso di una nuova Casa per gli ospiti; Io e Giorgio, in omaggio a Giorgio Gioco, che racchiude alcuni signature dish come il Wafer e piatti iconici del 12 Apostoli rivisitati tra cui la Sfogliatina al tartufo, sedano di Verona e gorgonzola; e L’Essenza, menù vegetariano, senza glutine, latticini, pesce e carne.

Tra gli elementi di continuità con la vecchia identità di Casa Perbellini spicca poi l’esperienza del Chef’s Table, spazio di intimità e curiosità riservato ad appena dodici coperti con tavolo fronte cucina. La formula è quella del menu a sorpresa (il cosiddetto SoloX12, comprendente le tappe del percorso Io e Silvia con l’aggiunta di tre jolly a sorpresa, per l’appunto), con orario di convocazione comune e un servizio declinato appositamente per tramutare il pasto in spettacolo. I vini in abbinamento, l’avrete con ogni probabilità già intuito, saranno similarmente da scoprire al momento.

Spazio, in chiusura, alle norme operative: il nuovo ristorante di chef Giancarlo Perbellini sarà aperto dal martedì al sabato, a pranzo e a cena, dalle ore 12 e 30 alle 14 e poi ancora dalle 19 e 30 alle 21. Orari leggermente diversi, invece, per quanto concerne il Chef’s Table, aperto solamente alle 12 e 45 e alle 19 e 45.