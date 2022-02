Giancarlo Perbellini aprirà l’Osteria Mondo d’Oro a Verona il 1 marzo

Tutto è pronto per l'apertura dell'Osteria Mondo d'Oro di Giancarlo Perbellini, prevista per il 1 marzo a Verona.

di Luca Venturino 22 Febbraio 2022

In un mondo senza Covid-19 l’Osteria Mondo d’Oro avrebbe visto la luce almeno due anni fa. L’emergenza sanitaria, tuttavia, ha cambiato o comunque ostacolato i piani di tutti, compresi per l’appunto quelli dello chef Giancarlo Perbellini. È bene ricordare che, però, alla fine la primavera arriva sempre: ecco che infatti è giunto l’annuncio dell’apertura ufficiale dell’Osteria, la cui inaugurazione è fissata per il primo di marzo a Verona.

In tavola lo chef presenterà una proposta di tradizione che declinerà i gusti e i sapori più autentici della cucina italiana, da affrontare con “profonda conoscenza e rispetto”. La carta si comporrà di 12 piatti classici connessi alla memoria del gusto, figli dei migliori prodotti del territorio: tra i must segnaliamo la tagliatella alla bolognese, i tortellini alla crema di parmigiano, pane cipolla e sgombro, uova strapazzate con il pomodoro e i passatelli. Non mancheranno, inoltre, alcune proposte vegetariane sempre ispirate dalla tradizione. Il tutto si svolgerà nell’abbraccio di un’atmosfera informale, rilassata e conviviale, ma comunque forte di una spiccata personalità nel design; con la possibilità di fermarsi a pranzo o a cena per degustare una combinazione di due o tre piatti più il dessert, proposte a 29 e 38 euro.

“Il mio obiettivo è quello di restituire l’unicità e la grande ricchezza della cucina italiana attraverso la conoscenza di piatti tipici regionali che si sono anche un po’ persi nel tempo e che credo valga la pena riproporre” ha commentato Giancarlo Perbellini. “Specie in un momento come questo in cui le persone hanno voglia di riscoprire le tradizioni del passato che si legano a luoghi, persone e ricordi che ci fanno stare bene di fronte a una realtà sempre più complessa. Lo vedo anche a Casa Perbellini, dove ho da poco introdotto un menù dedicato ai grandi classici della cucina italiana e internazionale, che sta riscuotendo un grande interesse ed è sempre più richiesto”.