Giancarlo Perbellini sbarca in UK per seguire Pasta Evangelists da Harrods

Pasta Evangelists, azienda inglese specializzata in pasta fresca con una forte partecipazione di Barilla, ha scelto Giancarlo Perbellini come suo executive chef.

Giancarlo Perbellini è ormai riconosciuto non solo per la sua cucina, ma anche come esempio di chef imprenditore in grado di creare un gruppo di ristoranti dall’offerta ampia e diversificata, che lo ha portato dalla sua Verona fino ad Agrigento. Dopo l’ammiraglia stellata di Casa Perbellini 12 Apostoli, le molteplici insegne nel capoluogo scaligero e le Locande che portano il suo nome, non poteva che essere imminente un suo sbarco all’estero: a portarlo in Inghilterra è la collaborazione con Pasta Evangelists, azienda britannica specializzata in pasta fresca e sughi pronti italiani di alta qualità.

Chi sono i Pasta Evangelists?

Questi evangelizzatori del carboidrato in terra d’Albione sono capitanati da Alessandro Savelli, che con i soci Finn Lagun e Chris Rennoldson ha fondato l’azienda nel 2017 e pochi anni dopo fanno il colpaccio: vengono notati da Barilla che decide di scommettere su di loro mettendo sul piatto 48 milioni di dollari. Un investimento che porterà alla realizzazione del più grande impianto produttivo di pasta fresca del Regno Unito, e che attualmente consegna più di 50000 confezioni al mese. Passeranno poi dall’essere “semplicemente” fornitori di Harrod’s ad avere, nel 2021, un ristorante tutto loro nella Food Hall del più celebre grande magazzino londinese.

La collaborazione con Giancarlo Perbellini

Il bistellato cuoco veronese è quindi il nuovo executive chef del marchio, e i suoi piatti potranno essere ordinati sia al ristorante di Pasta Evengelists che per l’asporto e il delivery. Tra le nuove creazioni firmate Perbellini ci saranno i Cannelloni di cervo brasati con pastinaca, i Ravioli di broccoli con pomodoro, olive e pinoli e le Lasagne ai frutti di mare con pesce spada, calamari, gamberi e peperoncino. “Ringrazio Pasta Evangelists per avermi coinvolto in questa esperienza entusiasmante. – dichiara lo chef- È stato fantastico lavorare a stretto contatto con il team per sviluppare nuove creazioni sia per Harrods che per le piattaforme di takeaway”.