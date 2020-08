A volte non c’è modo migliore di promuovere un prodotto “sporcandosi” le mani. È il caso di Gianni Sperti, ex ballerino conosciuto ai più per il suo ruolo di opinionista a Uomini e donne di Maria de Filippi (oltre che per essere l’ex marito di Paola Barale), che per sponsorizzare il vero pecorino sardo si mette a mungere una vacca.

I più attenti avranno già notato l’incongruenza (voluta?): promuovere un formaggio nato – come suggerisce il nome – da latte di pecora, mungendo una mucca.

Ad accompagnare la foto “spot”, pubblicata (ovviamente) sul profilo Instagram, il racconto di un viaggio culturale del personaggio tv: “Qui sono ad Arborea, patria del latte sardo, l’unico latte in grado di produrre il famosissimo pecorino sardo e non solo. Agevoliamo le aziende italiane e cerchiamo di mangiare i cibi italiani che sono di gran lunga qualitativamente superiori e sani. È stata una esperienza emozionante, mungere e sentire il latte caldo. Arborea adotta costantemente buone prassi per la tutela del territorio perché è solo rispettando l’ambiente e gli animali che riesce a garantire un futuro sostenibile alle generazioni di domani”.