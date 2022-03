Giappone, addio alle restrizioni Covid su bar e ristoranti

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Il Giappone saluta, nella speranza che si tratti di un addio e non di un arrivederci, le restrizioni introdotte nei mesi scorsi per tentare di tamponare (scusate il gioco di parole) la diffusione dei contagi da Covid-19. L’annuncio è arrivato direttamente dal governo locale: le norme del periodo pandemico sono state sospese in tutto il Paese a partire da lunedì 21 marzo 2022.

A festeggiare sono in particolare i bar e i ristoranti che, proprio come i loro colleghi nel resto del mondo, avevano subito un duro colpo ai fatturati a causa dei periodi di chiusura o, più recentemente, a causa dei limiti sull’orario lavorativo o sul numero massimo di clienti. “È una notizia meravigliosa” ha commentato Makoto Fujimori, manager del pub Sukehei izakaya di Tokyo. “Arrivata giusto in tempo per le feste di benvenuto e di addio delle aziende”. Aprile, infatti, è tradizionalmente il mese in cui le aziende giapponesi aprono le nuove assunzioni o trasferiscono i dipendenti in nuove posizioni: un’ottima occasione per festeggiare nei ristoranti o pub locali. In ogni caso, i funzionari di Tokyo consigliano alle attività del posto di smettere di servire alcolici dopo le ore 21, e di limitare gli ospiti a un massimo di quattro per tavolo per non più di due ore. Nessuno di questi suggerimenti, tuttavia, è vincolante.