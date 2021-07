Giappone: apre un ristorante dedicato ai Power Rangers

di Valentina Dirindin 30 Luglio 2021

Se sei un bambino cresciuto negli anni 80 e 90, questo potrebbe essere un sogno che diventa realtà: in Giappone ha aperto il primo ristorante dedicato ai Power Rangers. Sì, quel gruppo di simil supereroi in calzamaglia e tuta colorata che si trasformavano – naturalmente – per combattere le ingiustizie e compagnia bella.

Una serie, francamente, orrenda e realizzata malissimo, ma che ha avuto un successo pazzesco in tutto il mondo ed è stata pressoché immortale attraversando le generazioni una dopo l’altra, nonostante tutto. In Giappone la febbre dei Power Rangers (in Oriente conosciuti come Super Sentai) non è mai passata, ed ecco dunque apparire un franchise interamente dedicato agli eroi mascherati codificati per colore, pietra miliare della cultura pop giapponese.

Per farvi capire quanto i Power Rangers abbiano segnato l’immaginario dei manga, dei cartoni animati e di tutto l’universo fantastico giapponese, basti pensare che Sailor Moon (incredibilmente popolare pure qui da noi) era originariamente nato come spin off dei Power Rangers, con i Super Sentai che incontrano alcune studentesse.

Il nuovo ristorante Super Sentai è pieno zeppo di memorabilia, e c’è persino il primo costume del Red Ranger in mostra. Il ristorante serve una vasta gamma di piatti, ma si concentra soprattutto sul riso al curry, in onore del piatto preferito dallo Yellow Ranger nella prima stagione della serie originale giapponese.