Giappone: arriva la birra Tsundere, cambia gusto a seconda della temperatura

di Manuela Chimera 22 Novembre 2022

Patiti dei manga e degli anime, venite a me: in Giappone è arrivata la birra Tsundere. E proprio come un vero e proprio personaggio tsundere, cambia gusto a seconda della temperatura. Per chi non fosse avvezzo alla cultura nipponica, con il termine giapponese “tsundere” si intende una tipologia stereotipata di personaggio che, di solito, all’inizio sembra molto cupo, scontroso, quasi arrogante, ma che in realtà alla fine si rivela essere molto gentile e amabile con le persone che ama.

Il classico personaggio tsundere tende a essere antipatico, a volte fin troppo brusco (quando si sente in imbarazzo, può diventare anche violento, aggredendo sia verbalmente che fisicamente la persona a cui tiene) con la persona a cui vuole bene. Solamente dopo essere riuscito a confessare il suo amore, ecco che salta fuori il suo lato più dolce.

Personaggi tsundere celebri nella storia dei manga e degli anime sono Asuka Sōryū Langley in Neon Genesis Evangelion, Rei Hino (Rea) in Sailor Moon, Madoka Ayukawa in Kimagure Orange Road (Sabrina in È quasi magia Johnny) e Taiga di Toradora!

Caratteristiche della birra Tsundere

La birra Tsundere viene prodotta dal birrificio artigianale Nomcraft Brewing, quello con sede nella prefettura di Wakayama. Il nome esatto del prodotto è Tsundere Hazy IPA e fa parte della serie Japan Beer Odyssey della selezione di birra Otomoni.

Questa nuova birra vuole essere un ideale omaggio alla cultura otaku, anche in vista del Comiket. Il nome scelto non è certo casuale in quanto l’aroma stesso della bevanda ricorda il carattere mutevoli dei personaggi tsundere. Nel caso della birra, però, ecco che il gusto cambia a seconda della temperatura a cui la birra viene servita.

Per esempio, se si beve una freddissima Tsundere Hazy IPA, ecco che si avverte un deciso aroma tropicale, con gusto croccante, ma senza nessuna nota dolce. Tuttavia, se la birra viene fatta riscaldare a temperatura ambiente (lo so, è un abominio, ma è quanto dice Otomoni, non ce ne vogliate), ecco che compare un sapore più dolce e fruttato, con delicate note di ibisco. Proprio come uno tsundere: quando si comporta con freddezza, ha un carattere duro, privo di qualsiasi malleabilità, ma quando si riscalda, ecco che salta fuori tutta la sua dolcezza.

Se siete interessati a provare questa birra, sappiate che la si trova solamente tramite Otomoni: venduta in confezioni da sei o dodici bottiglie, costa 4.378 yen (30 euro o poco più) o 8.246 yen (quasi 57 euro), a seconda della confezione prescelta.