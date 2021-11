Giappone, Burger King lancia il “Super One Pound Beef Cheeseburger”

Il 29 novembre in Giappone si svolge il Good Meet Day, festa dedicata alla buona carne, e per l'occasione Burger King lancia un panino super.

di Marco Locatelli 19 Novembre 2021

Per celebrare il “Good Meat Day” in Giappone – evento dedicato alla carne e che cade il 29 novembre – Burger King Japan lancia il “Super One Pound Beef Cheeseburger”.

Per chi non lo sapesse, il 29 novembre in Giappone si svolge il Good Meet Day, un evento interamente dedicato alla carne. Una data scelta non a caso: i numeri 1-1-2-9 nella lingua giapponese indicano Īniku, ovvero buona carne.

Unendosi alla divisione giapponese delle creazioni over-the-top della catena di fast food, l’hamburger si presenta con ben quattro polpette di carne alla griglia cotta alla fiamma dal peso da quasi 2,5 kg.

La carne viene abbinata a classiche cipolle appena affettate, ketchup, formaggio cheddar e salsa di formaggio. Il tutto è racchiuso in un panino ai semi di sesamo.

Al prezzo di ¥ 1.600 JPY (circa 12 euro) o ¥ 1.900 JPY (circa 14 euro) per un pasto con patatine fritte e bevande medie, il Super One Pound Beef Cheeseburger è ora disponibile presso le sedi di Burger King in Giappone fino al 2 dicembre.