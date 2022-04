Giappone: chef stellato raccoglie donazioni per l’Ucraina in cambio di polpette di riso

Yoshihiro Narisawa, chef di un ristorante stellato in Giappone, ha organizzato una raccolta di beneficienza per i bambini dell'Ucraina.

di Luca Venturino 11 Aprile 2022

Polpette di riso avvolte in foglie di bambù per chi, donando almeno mille yen (circa 7,30 euro), ha deciso di partecipare a una campagna di beneficienza a sostegno dei bambini in Ucraina: si tratta della trovata di Yoshihiro Narisawa, chef del ristorante con due stelle Michelin Narisawa, in Giappone.

Ad aiutare chef Narisawa, che ha pianificato l’intera attività di raccolta fondi con l’aiuto di Hisato Hamada, fondatore e chef della catena di ristoranti di carne di manzo Waguymafia, c’erano anche alcuni profughi ucraini che hanno trovato asilo temporaneo nella Terra del Sol Levante. Maryna Borodina, insegnante di lingue, ha raggiunto il Giappone un paio di settimane fa e ha voluto partecipare attivamente nel progetto aiutando lo chef nella preparazione delle tradizionali polpette di riso: “Voglio aiutare l’Ucraina” ha spiegato “anche se non posso fare molto”. Il denaro raccolto dall’iniziativa verrà successivamente inviato a un fondo di emergenza che si occupa del conflitto attualmente in corso nell’est dell’Europa presso il Comitato giapponese per l’UNICEF. “Ciò che sta succedendo è inimmaginabile” ha commentato chef Yoshihiro Narisawa. “Voglio, in qualche modo, esprimere il sostegno del Giappone”.