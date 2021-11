Giappone: granchio delle nevi venduto all’asta a 7000 dollari

di Valentina Dirindin 7 Novembre 2021

Un granchio delle nevi è stato venduto all’asta in Giappone per la ragguardevole cifra di 800mila yen (pari a più di 7000 dollari): è successo in un porto di pesca nella prefettura di Fukui, e non è nemmeno la più eclatante delle vendite.

Il granchio delle nevi è infatti considerato un prodotto estremamente pregiato, e un esemplare di poco più di un chilo, in questo stesso periodo nel 2019, era stato venduto ala cifra record di 5 milioni di yen (pari a più di 45mila dollari), superando il record dell’anno precedente di 18mila dollari. Andando indietro nel tempo, è dal 2015 che le autorità di Fukui hanno deciso di vendere all’asta ogni anno una piccola porzione di granchi delle nevi catturati localmente, selezionando con cura gli esemplari che soddisfano i criteri di eccellenza – come il peso o l’aspetto simmetrico – e che sono adatti ad essere commercializzati con il marchio “Kiwami”, che indica le specie di prima qualità.

Insomma, questo granchio soprannominato “cinque stelle brillanti” (non per il suo prezzo bensì per la sua forma), è un po’ il tartufo bianco d’Oriente. Ad aggiudicarsi quest’anno il miglior esemplare di granchio maschio è stato il proprietario di un ristorante locale, per dimostrare alla sua clientela di essere in grado di rialzarsi dopo i mesi difficili della pandemia. “Voglio che la gente sappia che i ristoranti stanno andando bene”, ha detto il ristoratore.