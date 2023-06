Giappone: i distributori automatici regaleranno il cibo durante i terremoti

di Manuela Chimera 5 Giugno 2023

Che il Giappone abbia una passione per i distributori automatici, è cosa assai nota e risaputa. I jidohanbaiki si trovano praticamente ovunque, anche nelle scuole e offrono veramente di tutto: da una nutrita selezione di bevande (ah, l’acqua alla pesca giapponese, qualcuno che voglia importarla qui in Italia no, vero?) a snack, passado anche per hamburger, sushi e piatti di carne, pane e zuppe di pesce (per non parlare di quelli che erogano gadget e carte Pokémon). Ma adesso il Giappone fa un passo ulteriore: un’azienda installerà dei distributori automatici che erogheranno cibo gratis in caso di terremoti o altri disastri similari.

In Giappone distributori automatici gratis in caso di terremoti

L’azienda in questione è la Earth Corp. In pratica ha installato nella città di Ako, sulla costa occidentale nipponica, dei distributori automatici che, solo in caso di disastro naturale, potranno essere utilizzati grtuitamente e liberamente dalla popolazione in difficoltà.

Ovviamente non si tratta di distributori automatici che erogano cover o carte Pokémon, ma solo di distributori dedicati a bevande, cibo e snack. Ma non solo: essendo stati studiati per funzionare in maniera particolare durante le emergenze, distribuiscono anche integratori alimentari. Inoltre sono stati posizionati strategicamente: sorgono vicino a diversi rifugi che vengono attivati durante i piani di evacuazione.

L’idea sarebbe poi quella di installare questi distributori in altre aree del Giappone, visto e considerato che il paese è un’area fortemente sismica essendo che sorge sul confine di diverse placche tettoniche. Senza scordarsi, poi, che è un paese che affaccia sull’oceano, dunque potenzialmente vittima anche di tsunami, che potrebbero esserci problemi collegati alle centrali nucleari (vedi il disastro di Fukushima) e che sul suo territorio ci sono diversi vulcani (oltre al Monte Fuji, infatti, abbiamo anche il Sakurajima, il Monte Aso, il Monte Asama, il Monte Usu, il Suwanoseijima…).

In particolare, però, la paura in Giappone è collegata ai terremoti, visto che il paese sorge nella cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico: sotto al paese si scontrano la placca Nordamericana, quella Euroasiatia, quella delle Filippine e quella Pacifica.

Dunque è facile intuire perché il Giappone abbia ideato dei piani sismici sempre più precisi ed elaborati, forse i più efficienti del mondo. In quest’ottica è anche capibile il perché l’implementazione di distributori automatici in grado di erogare cibo gratuitamente durante eventuali disastri sia un progetto che andrebbe espanso non solo in altre aree del Giappone, ma anche nel resto del mondo.