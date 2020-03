Giappone: il nuovo condimento è la maionese a fette

La nuova frontiera dei condimenti per panini arriva dal Giappone, ed è la maionese a fette. A produrla è l’azienda giapponese di snack Bourbon, che ha annunciato che il suo nuovo prodotto, il “Foglio di maionese” per panini, sarà disponibile nei negozi a partire dal 2 marzo. Di che si tratta? Niente di più semplice. È un foglio alimentare a forma di pane da toast, una sorta di sottiletta fatta di maionese, da infilare nei panini anziché spalmare – come di consueto – la maionese in barattolo.

Un condimento solido, ma capace di sciogliersi all’occorrenza quando il panino viene scaldato per essere mangiato. Una proposta che non ha mancato di far discutere l’utenza social, che si è immediatamente divisa tra entusiasti dell’idea e puristi della maionese tradizionale. L’idea rivoluzionaria viene proposta in gusti diversi: con aroma di tonno e aroma di menta, e fa parte della linea “Easy Cooking” del marchio, pensata per rendere il processo di cucinare i pasti in modo più semplice e meno dispendioso in termini di tempo.

Della stessa linea fanno parte anche le versioni dolci, con i fogli da infilare nei sandwich all’aroma di cioccolato (uno semmplice e l’altro all’aroma di burro di mele).

[Fonte: Food Insider]