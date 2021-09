Giappone, ore di fila per il secchiello per popcorn di Demon Slayer

di Marco Locatelli 21 Settembre 2021

Un secchiello per popcorn che sta letteralmente andando a ruba in Giappone, con persone in fila anche 5 ore per accaparrarsene uno. Si tratta di un particolare gadget che ritrae Nezuko, uno dei personaggi dell’anime/manga Demon Slayer.

Il costo per questa particolare action figure è di 3.700 Yen, circa 29 euro. Da quando sono stati messi in vendita i secchielli con Nezuko, il 16 settembre, sono tantissimi i fan accorsi di fronte ai temporary shop di Universal Studio Japan (editore dell’anime).

Ogni persona aveva la possibilità di acquistare al massimo tre secchielli, ma già poco tempo dopo le scorte si sono esaurite e molti clienti se ne sono andati a mani vuote. Già su internet sono comparsi i primi secchielli rivenduti al doppio del prezzo.