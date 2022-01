Giappone: per la prima volta in 40 anni lo snack più popolare del Paese aumenta di prezzo

L'inflazione ha fatto aumentare, per la prima volta in 40 anni, il prezzo dello snack più popolare del Giappone.

di Luca Venturino 27 Gennaio 2022

Si chiama Umaibo (che letteralmente significa “bastoncino delizioso”), è di gran lunga lo snack più popolare del Giappone e il suo prezzo non è mai cambiato dal momento del suo lancio sul mercato, più di 40 anni fa. Beh, almeno fino a oggi: l’inflazione dilaga anche nel Paese del Sol Levante, e non risparmia nemmeno snack e dolciumi.

Il rincaro nel caso di Umaibo è del 20%, e il prezzo passerà da 10 yen a 12, ma a livello simbolico è un aumento decisamente significativo. I bastoncini in questione sono disponibili in più di una dozzina di gusti, molti dei quali ispirati alle più classiche pietanze giapponesi, e ogni anno ne vengono venduti circa 700 milioni (che sono l’equivalente di circa 5 e mezzo per persona): inutile dire che, nel corso degli anni, hanno saputo guadagnarsi un posto speciale tra i cittadini giapponesi come merenda nazionale.

“Non c’è niente da fare”, ha detto Takeshi Nemoto, un acquirente per un negozio di snack di Tokyo. “Dal punto di vista produttivo, non possono rimanere redditizi a meno che non aumentino il prezzo”. Insomma, sarebbe un po’ come se dalle nostre parti il Goleador smettesse di costare 10 centesimi. Un disastro.