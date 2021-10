Giappone: riaprono bar e ristoranti, si allentano le restrizioni Covid-19

di Valentina Dirindin 3 Ottobre 2021

Finalmente anche il Giappone allenta le restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e riapre bar e ristoranti.

Come era stato annunciato, alla fine di questa settimana, i locali di Tokyo sono stati di nuovo autorizzati a vendere alcolici e a rimanere aperti fino a tardi dopo la revoca dell’ultimo stato di emergenza legato al Coronavirus. Il Giappone, più di altri stati, sta allentando con cautela le restrizioni imposte negli ultimi mesi, ma finalmente la situazione sembra migliorare.

Venerdì, giorno della riapertura, i casi di Covid a Tokyo sono stati 200, in forte calo rispetto agli oltre 5.000 al giorno che hanno caratterizzato la quinta ondata di agosto, guidata dalla variante Delta che ha portato il sistema medico sull’orlo del baratro. Ora, appunto, si riapre piano piano e con molte misure di sicurezza: pareti divisorie in plastica, misuratori della qualità dell’aria e limiti al numero di persone che possono riempire gli spazi al chiuso.

Ma la festa venerdì c’è stata, con molte persone che sono tornate a far tardi nei locali, nonostante una brutta serata piovosa. Come in tutto il mondo, anche in Giappone c’è davvero tanta voglia di tornare alla normalità il prima possibile, e non sarà certo la pioggia a fermarla.