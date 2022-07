Giappone, una ciliegia viene venduta all’asta per circa 300 euro

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

40 mila yen, equivalenti grossomodo a 300 euro, per una singola ciliegia. Vi state chiedendo come sia possibile? Non temete e non lasciatevi prendere dall’indignazione – siamo qua apposta per spiegarvelo. La varietà Juno Heart nasce di fatto come oggetto di lusso in un centro di ricerca nella Prefettura di Aomori, in Giappone: per soddisfare gli standard varietali, le ciliegie in questione devono necessariamente misurare più di 2,8 centimetri di diametro e avere un contenuto zuccherino di almeno 20 gradi – infine, i frutti che riescono a soddisfare queste misure e a raggiungere per di più un diametro di almeno 3,1 centimetri vengono chiamati Aomori Heartbeat, la varietà più preziosa in assoluto.

Ebbene, nel corso di un’asta effettuata lo scorso 25 giugno c’erano circa 50 scatole di Juno Heart, tonde e color cremisi, in offerta. Stando a quanto fatto trapelare dai documenti ufficiali dell’asta, una scatola di appena quindici ciliegie Aomori Heartbeat sono state vendute per 600 mila yen – equivalenti a poco più di 4200 euro – a Nagatsuka Seika, una società con sede nella prefettura di Chiba che si occupa di frutta e verdura; con ogni singola ciliegia che di fatto è stata valutata a 40 mila yen – ossia, come vi abbiamo accennato in apertura, a poco meno di 300 euro.

“Queste sono ciliegie che non puoi trovare da nessun’altra parte”, ha spiegato Kyoko Nagatsuka, presidente dell’azienda sopracitata: stando a quanto dichiarato in seguito all’asta, il “bottino” verrà venduto nel suo punto vendita nella prefettura di Chiba, vicino a Tokyo.