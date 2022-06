Gigi D’Alessio offre a Vanessa Incontrada una mozzarella sul palco di Napoli

di Manuela 18 Giugno 2022

Chissà se Vanessa Incontrada lo sapeva che Gigi D’Alessio l’avrebbe accolta sul palco allestito in piazza Plebiscito a Napoli offrendole una mozzarella al posto dei tradizionali fiori?

Il dubbio ti viene: quanto accaduto sul palco del concerto-evento “Gigi uno come te” era stato precedentemente organizzato e quanto è stato fatto a sorpresa? Probabilmente non lo sapremo mai. Ma torniamo un po’ indietro. A Napoli si è tenuto questo maxi concertone di Gigi D’Alessio. Fra i tanti ospiti invitati sul palco c’era anche Vanessa Incontrada: i due sono amici e hanno lavorato insieme nel 2019 nel programma “20 anni che siamo italiani” di Rai1.

Di solito, in questi casi, sul palco si viene accolti con dei fiori. Gigi D’Alessio, invece, ha accolto Vanessa Incontrada offrendole un piatto di mozzarella di bufala. Cosa che la Incontrada ha gradito assai, assaggiandola e apprezzandola (cosa con cui concordiamo assolutamente: cosa te ne fai dei fiori? Belli, per carità, ma si seccano subito, ti si impigliano nei vestiti e nei capelli, attirano gli insetti… Meglio della mozzarella che, magari, a quell’ora c’hai pure fame a furia di aspettare il tuo turno per salire sul palco).

Vanessa ha mangiato la mozzarella probabilmente anche per rispondere alle ennesime critiche che le sono piovute addosso dal web (tutti novelli Barbie e Ken a quanto pare) per via del suo aspetto fisico. E mentre Vanessa mangiava la mozzarella ecco che dalla piazza è partito il coro di sostegno dei napoletani a suon di “Sei bellissima”. In barba a chi critica tutto e tutti senza guardarsi prima allo specchio.