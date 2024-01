Gino Sorbillo non ha ancora dedicato una pizza a Jannik Sinner

La vittoria agli Australian Open di domenica scorsa ha reso il giovane altoatesino Jannik Sinner ben più di un fuoriclasse senza pari: lo ha reso un fuoriclasse senza pari italiano. La cosa ha scatenato un orgoglio patriottico incredibile, che nelle ultime ore ha trasformato chiunque in appassionato ed esperto di tennis. Come biasimare un tale istinto, d’altronde? Il ventiduenne si fa volere bene a prescindere dal risultato contro lo sfidante Daniil Medvedev, grazie alla sua indole risoluta ma tenera e semplice. Lontano dai Social Network, non sembra interessato più di tanto alla mondanità che lo ha travolto: sarà dovuto a ciò il silenzio di Gino Sorbillo? Perché, in effetti, è strano che non ci sia ancora la solita pizza con dedica.

Come – e il suo feed su Instagram è un libro aperto – è strano che il pizzaiolo partenopeo non abbia ancora approfittato di un momento da like facile. Coraggio, Gino, non essere timido e riservato proprio adesso: se hai superato indenne l’ultimo mese american style, questo per te sarebbe un grande slam facilissimo.

Una pizza furba anche per Jannik Sinner

Non siamo certo noi a dover ispirare il re della pizza napoletana, che ultimamente riesce a inventarsi davvero di tutto con un coraggio che sfida la sorte. Per tutto dicembre e gennaio, infatti, le creature di Sorbillo hanno invaso il web con un’aura made in USA che ha del soprannaturale: lui, così fedele all’italianità sovrana, preferisce dedicarsi all’hawaiian pizza e alla pizza pepperoni piuttosto che rosicchiare un bocconcino come Jannik Sinner.

Persino Davide Oldani ha remato seguendo la corrente, sfornando un dessert alla carota che ha del trionfale ma che riesce a rappresentare bene il tennista al momento numero uno. Ma a noi basterebbe la scritta “Sinner” fatta di rigidissima mozzarella e coronata dalle due foglie di basilico, un classico di cui abbiamo già scritto, e ne saremmo comunque soddisfatti.

Per Djokovic sì, anche quando perse (contro Sinner)

Lo scorso novembre, Gino Sorbillo non perse un minuto e dedicò una pizza a Novac Djokovic quando il tennista fu sconfitto proprio da Jannik Sinner. Ma come, niente per il campione in corso ma subito una paraculata a Djokovic solamente perché fece capolino nella sua pizzeria.

Rimane un mistero. Potrebbe essere che Gino Sorbillo butta un certo timore reverenziale per Jannik Sinner, e non voglia coinvolgerlo in un vortice mediatico più vertiginoso del necessario, ma è più plausibile che la modestia del campione sia poco attraente per il pizzaiolo. Oppure, ci sta pensando..