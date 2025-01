Giorgia aprirà il suo bistrot in Salento

I buoni propositi di Giorgia per il 2025 la vedono unirsi alla pletora di artisti e vip che decidono di diversificare i loro investimenti nel settore della ristorazione, anche se, a ben vedere, l’operazione senza essere caratterizzata da più cuore e legame col territorio che da fredde considerazione finanziarie.

Il locale della cantante romana aprirà infatti nel centro di Galatina, cittadina di cui Giorgia ha fatto una sua seconda casa, un amore decisamente corrisposto, e dimostrato anche in uno striscione “Grazie Giorgia” dedicatole da un’associazione di residenti.

Cosa sappiamo del nuovo locale

Al momento, abbastanza poco, ma qualche indiscrezione è sfuggita. Sicuramente i lavori di riqualificazione dello spazio sono già partiti, per quanto una data di inaugurazione non sia ancora prevista, e la cantante si dimostra ottima conoscitrice del luogo, scegliendo una location in pieno centro storico, a pochi passi da attrazioni turistiche, come il cinquecentesco palazzo Baldi o la Basilica di Santa Caterina, e gastronomiche, vedi la pasticceria Ascalone, gli inventori del pasticciotto.

Una posizione che conferma le intenzioni di questo bistrot di essere un locale che faccia da crocevia e vetrina per l’arte e la gastronomia salentina, proposte anche in un mix di cucina tradizionale e musica.

C’è anche un nome?

Volendo approfondire, Fosca Bincher, giornalista di Open specializzata nel fare meticolosi conti in tasca agli artisti italici, nota come una delle tre società intestate alla conduttrice dell’ultima edizione di X Factor avesse dichiarato già a inizio 2023 di avere come oggetto sociale la gestione di bar e attività senza ristorazione proprio a Galatina.

Un progetto iniziale evidentemente rivisto, come farebbe pensare un annuncio di lavoro che molti ritengono riferito al progetto di Giorgia, e che cerca “Chef di talento e passione con esperienza per unirsi al Blu – Bistrot & Rooms, elegante struttura di prossima apertura nel suggestivo centro storico di Galatina, in provincia di Lecce”. E potremmo quindi avere anche il nome di questo futuro locale, battezzato -manco a dirlo- col nome dell’ultimo disco della cantautrice romana.