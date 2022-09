Giorgia Meloni ci fa sapere che ha imparato di più come cameriera che come parlamentare

di Manuela 14 Settembre 2022

Durante un meeting a Rimini organizzato dalla Cna, ecco che Giorgia Meloni ci ha tenuto a farci sapere che ha imparato di più facendo la cameriera che non durante la sua carriera da parlamentare. Il tutto è stato dichiarato mentre si scagliava nuovamente contro il reddito di cittadinanza.

La leader di Fratelli d’Italia, intervenendo in merito al reddito di cittadinanza istituito dal M5s, ha spiegato perché non condivide la forma di questo strumento di sussistenza. Secondo lei, sul piano culturale, il reddito di cittadinanza equivale a dire ai giovani che è meglio se stanno a casa, che non c’è bisogno di loro.

Secondo la Meloni, per aiutare veramente questi ragazzi ad avere un futuro migliore, bisogna dare le medesime risorse non a loro, bensì a chi li assume. Inoltre la Meloni sostiene che bisogna sempre chiedere alla gente di lavorare perché il lavoro porta dignità.

Ed è a questo punto che ha parlato della sua esperienza personale. Al posto di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza e fare un lavoro diverso da quello per cui ha studiato, non ha dubbi su cosa farebbe. E ricorda di quando è stata insultata perché in passato aveva fatto la cameriera (vedi? Hai un punto in comune con Luigi Di Maio: anche lui veniva preso in giro perché vendeva bibite allo stadio, anche se pare che la foto che lo ritrae allo stadio San Paolo intendo a vendere bevande sia un fake).

La Meloni sostiene che fare la cameriera le ha insegnato molto di più che stare in Parlamento. E ribadisce che chi può lavorare, deve essere aiutato a trovare un posto di lavoro, mentre lo strumento di sussistenza deve essere riservato a chi non può lavorare.