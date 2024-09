Giorgia Meloni incredula per la pizza gourmet: “Porchetta e marmellata?”

Giorgia Meloni è una di noi. O almeno, questa è l’idea, per non dire la strategia: espressione ironicamente stralunata quando ci si scontra con il nuovo (specie quando il nuovo in questione ha a che fare con il cibo: aiuto!), incredula al punto da essere posticcia, e pronta ad archiviare spiegazioni e idee con un paio di battute. L’ultimo caso? L’incontro con una pizza gourmet.

L’ultimo non è l’unico, vale la pena notare. I nostri lettori più attenti ricorderanno delle dichiarazioni della nostra protagonista in seguito alla cena con Xi Jinping, dove alla domanda sul suo “cibo cinese preferito” rispose ““Lo spaghetto, che però non so bene… Quello col brodo!”. D’altro canto italianizzare tutto sta tornando ad andare di moda. E con la pizza, invece?

La reazione di Giorgia Meloni

La lista degli ingredienti è certamente ambiziosa: taleggio, mozzarella, porchetta di Ariccia e arancia rossa di Sicilia. A preparare la tonda è Michele Circhirillo, maestro pizzaziolo di 48H Pizza e Gnocchi Bar di Sant’Antonino di Susa. L’occasione è quella del G7 in corso a Ortigia, in Sicilia. All’assaggio Giorgia Meloni.

Il tutto, com’è ormai consuetudine, è stato puntualmente ripreso e poi pubblicato sulla vetrina dei social. Circhirillo spiega, Meloni ascolta, il palco è pronto. “Praticamente è marmellata e porchetta?” chiede al termine della lista degli ingredienti. Circhirillo prende la palla al volo, sdrammatizza, gesticola a veicolare l’idea che sì, la battuta non è male. Perché di battuta si tratta, vero?

Tagliamo corto con la pappardella, insomma: è marmellata e porchetta come il ramen sono du’ spaghi, alla fine. L’intervento di Meloni suscita qualche risata nervosa nella folla, ma anche una nuova serie di spiegazioni, di liste di ingredienti; e vale la pena notare che la stessa Presidente del Consiglio è brava nel leggere la situazione e correggere il tiro.

“Non era facile, eh” commenta, mentre il pubblico scatta foto. “Anzi, è una cosa geniale: buonissima!”. Promozione a pieni voti, insomma. L’occasione per essere una di noi, e lasciare forse sottintendere che come la margherita non ce n’è, era però troppo ghiotta.