Giorgia Meloni manda un videomessaggio al Grana Padano: “garanzia assoluta di qualità”

La love story tra il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano e Fratelli d’Italia continua felice, e le celebrazioni per il settantesimo anniversario dell’ente erano un’occasione imperdibile per ribadire l’amore reciproco.

Era molto dispiaciuta la premier Giorgia Meloni di non aver potuto essere fisicamente presente all’evento, ma ha affidato i suoi auguri ad un video messaggio, in cui non ha mancato di ringraziare il Consorzio per la sua attività.

Il videomessaggio di Meloni

“Mi dispiace davvero molto non essere più riuscita a partecipare con voi, a essere personalmente con voi a Montichiari per festeggiare insieme il 70° anniversario del Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano e per celebrare una delle eccellenze agroalimentari nazionali, il prodotto DOP più consumato al mondo”.

Così ha esordito la Presidente del Consiglio, continuando: “voglio ovviamente salutare, ma soprattutto ringraziare, il Presidente Zaghini, il Direttore Berni, tutte le aziende e i lavoratori che fanno parte del Consorzio: grazie, grazie davvero, per il lavoro che fate ogni giorno per valorizzare, in Italia e nel mondo, uno dei prodotti simbolo del nostro Made in Italy, grazie per il contributo che date per rendere il settore agroalimentare italiano sempre più forte e in grado di conquistare i mercati”.

Un messaggio in cui Meloni non ha dimenticato di ricordare quanto fatto dal suo governo in termini di sostegno e difesa di settore, quello del Made in Italy Agroalimentare, che vale 70 miliardi di euro, e che rivendica di aver supportato con “stanziamenti e investimenti record, come mai si erano visti prima”, formazione, aiuti per il caro energia e le rinnovabili.

I consigli di voto del Consorzio

“Il nostro cibo è sinonimo di eccellenza e il Grana Padano ne è una delle espressioni più riconosciute, più apprezzate, insieme a tutto il sistema delle indicazioni geografiche”. Insomma, avete capito, l’esecutivo è tra i fan più accaniti del Consorzio, e i più maliziosi si ricorderanno il perché.

Correva il giugno 2024 e, in vista delle imminenti elezioni europee, proprio il presidente e il direttore generale del Consorzio, Stefano Berni e Renato Zaghini, inviavano ai propri 140 associati una lettera in cui venivano espressamente indicati i candidati, di quale partito ve lo lasciamo immaginare, che sarebbe stato preferibile votare in quanto più sensibilizzati sui temi dei prodotti agroalimentari Dop e Igp: un’iniziativa mai vista prima, che ha evidentemente ottenuto l’effetto desiderato.