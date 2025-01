Giorgio Locatelli chiude definitivamente il suo ristorante dopo 23 anni

L’annuncio, com’è ormai consuetudine, arriva attraverso la vetrina dei social. Giorgio Locatelli chiude il suo ristorante di Londra dopo 23 anni di attività. Il messaggio è malinconico, ma anche piuttosto vago.

Locanda Locatelli, una stella Michelin conquistata a un anno dall’apertura, si trova(va?) incastonato nel quartiere di Marylebone. L’apertura risale all’ormai lontano 2002, quando il giudice di casa MasterChef tagliò il nastro dell’inaugurazione assieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton.

Tra i commenti domina la sorpresa e lo sgomento: appena una manciata di giorni fa il canonico cenone di Capodanno, e ora l’annuncio della saracinesca abbassata. Una domanda sorge spontanea: ma che è successo?

Il messaggio di Giorgio Locatelli

“È con la tristezza nel cuore, e per ragioni che non dipendono da noi, che annunciamo la chiusura definitiva del locale” si legge in un post pubblicato nelle ultime ore sull’account Instagram di Locanda Locatelli. “Ci mancheranno tutti i nostri clienti, molti dei quali, nel tempo, sono diventati degli amici”. Tra gli adii, però, c’è spazio anche (e soprattutto) per uno spiraglio che lascia intravedere i connotati del futuro.

“Ma quando una porta si chiude, un’altra si apre”. L’invito, più che eloquente, è di mantenere gli occhi ben puntati sulla vetrina dei social. “Seguite i nostri social per gli aggiornamenti su nuovi progetti“, si legge infatti. “Vi auguriamo un 2025 di felicità, prosperità e salute e grazie a tutti per la vostra fedeltà in questi 23 anni”. Insomma, gli indizi su cause ed effetti sono decisamente rarefatti. Qualcosa, però, c’è.

Primo punto: chiusura “per ragioni che non dipendono da noi”. La formulazione, e forse ancor di più il tono complessivamente stringato degli addii, lascia intendere un certo distacco da quanto è accaduto. Scopriremo qual è effettivamente stato il bastone che ha fermato le ruote? Con il tempo, magari. Ora è più opportuno parlare di futuro.

Velato, ma non troppo: è evidente che qualcosa stia bollendo in pentola. Fonti vicine a Cook, l’inserto del Corriere della Sera, raccontano di un nuovo progetto nell’hotel cinque stelle Hyatt RegencyLondon – The Churchill, dove, per l’appunto, trova casa un ristorante di Locatelli già forte di un contratto di gestione con la struttura. Del domani non c’è quasi alcuna certezza: l’ambizione, però, è più che palpabile.