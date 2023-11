Giorgio Locatelli con il piede fasciato: cosa gli è successo?

Giorgio Locatelli ha postato una foto con il piede fasciato: cosa gli sarà successo? Non si sa, ma auguri di buona guarigione sono arrivati da diversi ex concorrenti di MasterChef

3 Novembre 2023

Giorgio Locatelli ieri ha postato una foto su Instagram dove lo si vede ricoverato in ospedale con il piede fasciato. Purtroppo non è dato sapere cosa gli sia accaduto e come si sia fatto male, ma tutti coloro che si stanno chiedendo se lo vedremo a MasterChef possono tranquillizzarsi: MasterChef è registrato, dunque non ci saranno problemi di sorta.

Giorgio Locatelli, cosa ci combini?

Nella foto del post vediamo il piede di Locatelli con un bendaggio rigido (a prima vista poteva sembrare un gesso, ma non è abbastanza voluminoso per essere un gesso), a livello della caviglia. Che sia ricoverato lo si evince dal dispenser di sapone che vediamo sul muro di fronte a lui e la classica pattumiera da ospedale (anche se quel quadro all’inizio ci aveva un po’ ingannati).

Nel post lo chef dalla folta chioma brizzolata scrive “Ok done. Now rest and hope”, cioè “Ok, fatta. Adesso riposo e speriamo”. Quell’“Ok done” ci fa sorgere un dubbio: si è trattato di un incidente o di un intervento programmato?

Purtroppo non è dato saperlo in quanto lo chef non ha fornito, al momento, ulteriori spiegazioni. Un possibile suggerimento arriva da un utente che ricorda che tempo fa lo chef aveva spiegato di essersi fatto male alla gamba, forse a causa di un incidente in moto. Ma si tratta di pure speculazioni.

E pensare che fino a qualche giorno fa postava foto dall’Amara Hotel di Cipro, pieno di grinta e vitalità. E due settimane fa, da Camden, postava foto insieme ad Antonino Cannavacciuolo, suo compagno sul banco dei giudici di MasterChef. Non pensiamo neanche che si possa essere fatto male quando tre settimane fa è andato in Salento, è passato troppo tempo.

Per sapere cosa sia successo, tocca aspettare che lo chef fornisca qualche informazione in più. Intanto sotto al posto sono numerosi i Commenti dei fan che gli augurano pronta guarigione (tralasciamo i post di chi fa notare che anche loro hanno avuto una gamba ingessata e sono tornati subito a lavorare: ok, probabilmente costoro non ne hanno potuto fare a meno, ma se un medico ti dice di stare a riposo, forse è il caso di ascoltarlo e di non giudicare chi dà invece retta ai consigli dei medici).

Fra questi Commenti figurano anche quelli di alcuni ex concorrenti di MasterChef: Francesco Aquila gli ha chiesto cosa sia successo (“Chef ma che è successo?”), mentre il mitologico Monir ha commentato con l’emoji del braccio forzuto.

Ecco poi altri Commenti di vip e personaggi celebri che hanno fatto i loro auguri a Locatelli:

Stranamente non ci sono commenti di Bruno Barbieri o Antonino Cannavacciuolo, ma immaginiamo che si siano sentiti in privato.

