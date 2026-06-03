Giorgio Locatelli è il nuovo giudice di Celebrity MasterChef UK

La parabola ascendente di Giorgio Locatelli non accenna a rallentare: dopo aver inaugurato giusto l’estate scorsa il suo nuovo ristorante nientemeno che nella National Gallery di Londra, lo chef varesotto incassa un altro successo nel Regno Unito, diventando il nuovo giudice di Celebrity MasterChef Uk. L’annuncio è di qualche ora fa, dato sui social dell’attuale presentatrice, la giornalista gastronomica Grace Dent, e subito ufficializzato dalla BBC, chiudendo definitivamente il totoscommesse su chi avrebbe sostituito i presentatori storici, allontanati a causa dei noti scandali.

Giorgio Locatelli a Celebrity MasterChef UK

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Locatelli si è detto entusiasta di questa nuova sfida e ha dichiarato: “Condurre Celebrity MasterChef insieme a Grace è un vero onore. Non vedo l’ora che vediate cosa porteranno in cucina i nostri concorrenti celebri, perché in questa serie metteremo davvero alla prova le loro abilità culinarie”. Per lui l’evento ha un significato particolare: “Penso di essere il primo italiano a essere nominato come giudice di MasterChef dall’Inghilterra. Il MasterChef inglese”.

Entusiamo e dichiarazioni di rito a parte, Locatelli vuole mettere subito le carte in tavola, e pare proprio che non sarà troppo tenero con le stelle in gara: “Penso di essere stato un poliziotto cattivo. Sono severo. Severo sulla pulizia e l’organizzazione. Quelle piccole abilità che insegni loro lentamente”.

Ha anche notato una differenza curiosa tra i vari tipi di concorrenti durante le riprese a Birmingham: “Le persone che lavorano nello spettacolo hanno trovato difficile cucinare rispettando i tempi. Gli sportivi rispettavano sempre i tempi. La loro vita è scandita dal tempo, mentre le altre persone sono tutte incentrate sulla creatività”. Nonostante la severità, ha confessato che “c’è stato qualcuno che mi ha davvero sorpreso positivamente alcune volte. È stato divertente da fare, è stato davvero divertente stare con loro”.

Grace Dent sembra non vedere l’ora di lavorare con lui e ha speso parole bellissime per il suo nuovo collega: “Giorgio Locatelli è una favolosa aggiunta al nostro team di Celebrity MasterChef nel Regno Unito. Sono un’ammiratrice di lunga data del suo lavoro ed ero una grande fan della Locanda Locatelli; per molti anni è stato uno dei miei posti felici dove mangiare”. La giornalista ha poi aggiunto con un pizzico di ironia: “Non potrei essere più felice di unire la nostra gioia, passione ed esperienza condivisa per il cibo. Amo anche l’opportunità di servire una forte dose di glamour nella cucina di MasterChef, e ho la sensazione che Giorgio mi darà filo da torcere”.

Questo cambio della guardia arriva in un momento turbolento per il programma, dopo l’addio forzato dei volti storici John Torode e Gregg Wallace. Torode, dal canto suo, ha continuato a difendersi dalle accuse che hanno portato al suo allontanamento dichiarando: “Ripeto che non ho memoria di ciò di cui sono accusato. L’indagine non è stata nemmeno in grado di stabilire la data o l’anno in cui avrei detto qualcosa di sbagliato”.