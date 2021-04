Giorgio Locatelli riapre (anche per cena) la sua Locanda a Londra

Lo chef Giorgio Locatelli – popolare ai più per la sua partecipazione a Masterchef – è pronto per riaprire anche per cena il suo ristorante a Londra, la Locanda Locatelli, premiata con una stella Michelin.

Una riapertura diversa rispetto ai mesi scorsi, almeno questa è la speranza dettata dalla campagna vaccinale che nel Regno Unito procede spedita.

“Non ci chiuderanno nuovamente tra due o tre mesi, questa è l’ultima volta che riapriamo – racconta lo chef ai microfoni di Huffington Post -. Ciò è molto importante perché possiamo pensare al futuro, possiamo fare dei piani, decidere un budget per progettare i prossimi sei mesi. Tapperemo i buchi che si sono creati. Per essere ancora qui si sono creati dei debiti che adesso possiamo ripagare”.

E nel futuro ci sarà ancora MasterChef? “Certo! Siamo carichissimi – risponde Locatelli ai colleghi di HuffPost -. Io e Barbieri abbiamo già iniziato a litigare al telefono (ride, ndr). Sono aperte le iscrizioni, chi si è allenato a casa a cucinare durante il lockdown dovrebbe fare il provino. L’edizione 2020 è stato un successo soprattutto perché avevamo concorrenti che rappresentavano l’Italia di oggi e non quella di 50 anni fa. Tornare in Italia e vedere un’idea proiettata al futuro è una cosa importantissima per me. La prossima stagione di MasterChef sarà ancora migliore”.

Fonte: HuffPost