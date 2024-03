Giorgio Mastrota passa dai materassi ai fornelli con un nuovo programma di cucina

C’è un annuncio che spicca tra quel curioso mosaico di pollici che compone il profilo Instagram di Giorgio Mastrota – e no, non si tratta di un’offerta speciale come vorrebbe farci credere il testo in sovrimpressione. Non proprio, almeno: che a onore del vero per raccoglierla, a sto giro, non è necessario prendere la cornetta, bensì accendere la televisione. Il re delle televendite si dà alla cucina con Casa Mastrota, nuovo programma su Food Network (canale numero 33) in onda a partire da lunedì 11 marzo alle ore 21.

L’idea del programma, stando a quanto lasciato trapelare anche dallo stesso Giorgio Mastrota in una breve intervista a La Repubblica, è imperniata attorno al contesto casalingo, famigliare, un po’ cottacore che scalda lo stomaco anche e soprattutto a prezzi – come vedremo – piuttosto accessibili. D’altro canto, è lui stesso a promettercelo: “Preparerò per voi delle ricette squisite a prezzi molto appetitosi”, spiega nella breve promo pubblicata su Instagram.

Casa Mastrota: tutti i dettagli del nuovo programma di Food Network

Un’impronta casalinga, dicevamo, che si può intuire fin dallo stesso nome di battesimo del programma – Casa Mastrota, per l’appunto. Da sei anni a questa parte Giorgio Mastrota vive in Valtellina insieme alla famiglia, spostandosi a Milano quando necessario per registrare le televendite: “Quello è il mio mondo da sempre, e lo resterà” ha spiegato ai colleghi de La Repubblica, riferendosi alla città meneghina. “Adesso preferisco andare a comprare al mercato, fare la spesa, e cucinare per la mia famiglia”.

E la famiglia, a onore del vero, non mancherà: stando a quanto lasciato trapelare Giorgio Mastrota sarà aiutato dalla figlia Natalia nella prima puntata per preparare la torta di carote, poi con Chiccho sarà il turno della zuppa di lenticchie e mele e biscotti al cioccolato, e ancora Floribeth, la moglie, lo aiuterà con la zuppa di funghi e il gratin di grano saraceno.

Come accennato nelle righe precedenti un altro importante perno tematico del nuovo programma di cucina di Giorgio Mastrota saranno i prezzi delle ricette proposte, puntualmente indicati con un testo in sovrimpressione proprio come nelle televendite tanto di casa (e scusateci il gioco di parole). La prima puntata, dicevamo, è davvero dietro l’angolo (lunedì 11 marzo su Food Network, per l’appunto): complessivamente Casa Mastrota andrà a comporsi di un totale di cinque puntate, ma ci sono già alcune voci di corridoio che fanno presagire una potenziale stagione estiva. A noi, nel frattempo, non rimane che restare vicini alla cornetta – o meglio ancora, alla forchetta.