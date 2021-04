Giornata della Terra: il video del WWF sui cibi “da fine del mondo”

Non poteva mancare il Wwf proprio nel giorno della Terra: per oggi la nota organizzazione col panda ha condiviso un video che vuole sensibilizzare gli utenti a un’alimentazione più sana, anche per il Pianeta.

Il video condiviso oggi, nel giorno della Terra, dal Wwf è molto chiaro: da una parte alcuni cibi comuni o comunque noti nella nostra alimentazione. Dall’altra parte, in modo speculare, gli effetti che molti di questi cibi causano al nostro Pianeta.

Da una coltivazione intensa che porta alla deforestazione, passando alla pesca e alla perdita della biodiversità, mostrando anche il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacci fino all’alterazione dei cicli biogeochimici: così il Wwf vuole sensibilizzare (ancora una volta) le persone ad approcciarsi al #doEatBetter, ovvero un’alimentazione sostenibile, mangiando in modo più sano non soltanto per noi, ma anche per l’ecosistema. Lo fa condividendo un video in cui mostra il “cibo da fine del mondo“, giocando ovviamente sul significato della parola.

Un concetto simile era già stato affrontato anche da Greenpeace nel corto d’animazione a cui aveva prestato la voce Giobbe Covatta l’anno scorso. Alla fine, gli obiettivi delle due associazioni sono abbastanza simili: difendere l’ambiente e ricordare a tutti che il nostro futuro dipende anche da ciò che mangiamo oggi.