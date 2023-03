Giornata Mondiale dell’Acqua 2023: l’80% pratica il risparmio idrico

di Manuela Chimera 19 Marzo 2023

Il 22 marzo torna l’appuntamento con la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023. A quanto pare l’80% degli italiani mette in pratica i consigli per il risparmio idrico, anche se è vero che si potrebbe fare di più, come per esempio implementare nelle case tecnologie di risparmio idrico.

Torna la Giornata Mondiale dell’Acqua 2023

A fornire i dati è una ricerca svolta dal marchio di acqua frizzante SodaStream proprio in occasione del World Water Day 2023, il cui tema sarà Accelerating Change. Dal sondaggio è emerso che la maggior parte degli intervistati ha messo in pratica alcune buone abitudini per risparmiare acqua. Per esempio il 90% usa la doccia e non più la vasca da bagno, concedendosi docce di dieci minuti.

L’80%, invece, chiude il rubinetto dell’acqua quando l’acqua non serve (quando ci si lava i denti, ci si rasa…), mentre il 94% ormai usa lavatrice e lavastoviglie solamente a pieno carico. Inoltre il 63% lava le verdure in ammollo, non sotto l’acqua corrente.

Nonostante questi esempi virtuosi, però, è anche vero che si potrebbe fare di più. Questo perché, nonostante tutti gli ammonimenti delle autorità e delle istituzioni in merito alla carenza idrica e alla siccità, ecco che più del 50% degli italiani continua a sciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie, mentre sempre il 50% degli intervistati non ha mai pensato a come riciclare l’acqua usata in casa.

Se è vero, poi, che il 75% fa regolare manutenzione dell’impianto idraulico per evitare sprechi, solamente il 47% usa rubinetti di ultima generazione. Questo vuol dire che in più della metà degli intervistati in casa non sono presenti tecnologie di risparmio idrico.

Quello che gli italiani potrebbero fare di più è:

riusare l’acqua di cottura della pasta e della verdure , magari per risciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie o per innaffiare le piante

, magari per risciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie o per innaffiare le piante usare l’acqua del deumidificatore o dell’asciugatrice per il ferro da stiro

controllare periodicamente il contatore dell’acqua per tenere sotto controllo i consumi

quando si va in vacanza chiudere sempre il rubinetto centrale: oltre a ridurre gli sprechi, in caso di guasto eviti che ti si allaghi la casa

Petra Schrott, marketing director di SodaStream Italia, ha così dichiarato: “La Giornata mondiale dell’acqua assume oggi più che mai un significato profondo, spronandoci a riflettere sulla crisi idrica che stiamo vivendo e ad agire ogni giorno anche con piccoli gesti in grado di fare la differenza. Proprio in occasione di questa ricorrenza e fedeli al nostro impegno a sostegno del pianeta, abbiamo voluto indagare il comportamento degli italiani rispetto all’uso e al consumo dell’acqua nell’ambiente domestico, per capire quanto e in che modo ci sia consapevolezza su questo tema così centrale per le nostre vite”.