Giornata mondiale dell’acqua: è ora di valorizzare le acque sotterranee, dice l’ONU

di Marco Locatelli 22 Marzo 2022

In occasione delle Giornata mondiale dell’acqua, che cade proprio oggi 22 marzo, l’Onu sottolinea l’importanza delle acque sotterranee, che rappresentano circa il 99% delle acque dolci allo stato liquido sulla Terra e che hanno un enorme potenziali in termini economici e ambientali.

Per questo motivo, fa sapere l’Onu “non è più possibile ignorare l’enorme potenziale delle acque sotterranee e la necessità di una gestione attenta”. Il loro inquinamento – tuttavia – le rende inutilizzabile per sempre poiché “una volta inquinati, gli acquiferi tendono a rimanere in tale condizione”.

“Sono numerose le fonti antropogeniche di inquinamento delle acque sotterranee – si legge nel rapporto dell’Onu sullo sviluppo delle risorse idriche 2022 denominato ‘Acque sotterranee, rendere visibile la risorsa invisibile’ – : esse si collocano per la maggior parte sulle superfici dei terreni o nelle immediate vicinanze; tuttavia numerose altre fonti immettono sostanze inquinanti al di sotto della superficie, a profondità talvolta considerevoli”.

Tra le fonti principali di inquinamento c’è l’agricoltura, come evidenzia l’Onu “si tratta di una fonte diffusa di inquinamento che spesso causa la presenza di notevoli quantitativi di nitrati, pesticidi e altri fitofarmaci”.