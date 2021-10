Giornata mondiale dell’Alimentazione: a FICO l’evento Vivere a Spreco Zero

di Luca Venturino 15 Ottobre 2021

Sabato 16 ottobre, la Giornata mondiale dell’alimentazione, il Premio Internazionale per la sostenibilità agroalimentare Bologna Award rinnova il suo appuntamento nell’Arena centrale di FICO Eataly World. Alle ore 11:30 è previsto l’avvio dell’evento “Primo non sprecare”, dedicato alla prevenzione degli sprechi alimentare e al riutilizzo degli avanzi in cucina.

Protagonisti dell’appuntamento saranno gli chef di alcuni ristoranti di FICO, che si cimenteranno nella preparazione di piatti gustosi a costo quasi zero declinati attraverso le loro sapienti ricette antispreco. Tra i partecipanti da segnalare il Pastificio Gragnanese Di Martino, che presenterà alcune frittatine di pasta, salumi e formaggi avanzati; la Trattoria Bolognese e il suo Calzagatto, ossia polenta e friggione bolognese; e il Consorzio del Prosciutto San Daniale DOP, che partirà del pane raffermo per preparare una golosa panzanella.

Successivamente seguirà, dalle ore 12:30, la degustazione guidata di prodotti tipici DOP IGP e sostenibili promossa con la partnership della Regione Emilia Romagna, e l’annuncio dei primi finalisti del Premio Vivere a Spreco Zero 2021, che promuove e condivide le buone pratiche di prevenzione degli sprechi alimentari adottate sul territorio nazionale da soggetti pubblici e privati.

L’obiettivo di Bologna Award, quindi, è la condivisione dei saperi per lo sviluppo sostenibile, anche e soprattutto in agricoltura: una linea di pensiero che ben si riflette in un altro aspetto peculiare degli Award, ossia il fatto che i vincitori, si impegnano a donare il valore del premio in favore di progetti e iniziative di settore sostenibili in modo che la ricerca possa progredire ulteriormente.