Giuseppe Conte a cena a Manfredonia, ma quella non è la sua fidanzata

Avrete visto anche voi le foto del premier Giuseppe Conte in un ristorante di Manfredonia, in compagnia della sua compagna: solo che quella che avete visto nella foto, probabilmente, non è la fidanzata di Giuseppe Conte.

Nulla di scandaloso, nessun gossip d’alta politica nell’estate 2020, solo un piccolo scambio di persona. Il Presidente del Consiglio si è effettivamente concesso un weekend di risposo (e di visita ai familiari) nella sua terra d’origine, la Puglia, in compagnia della sua fidanzata Olivia Paladino.

Dopo una capatina a San Giovanni Rotondo, dove vive la famiglia del premier, i due si sono recati a cena in un ristorante del porto turistico di Manfredonia, il Seashell Restaurant Bar Cafè. Ed è dall’account Instagram del ristorante, orgoglioso della visita blasonata, che i giornali italiani hanno preso le foto che ritraggono il presidente Conte, che si è prestato anche a qualche scatto ricordo in compagnia dello staff. Una foto su tutte occupa le pagine dei giornali che hanno dato la notizia della gita sul Gargano del premier: quella in cui lui è in compagnia di una bella fanciulla dai capelli ricci e biondi.

Solo che non è lei Olivia Paladino, come invece parrebbe accostando i titoli degli articoli alla foto con la ragazza. Tra gli scatti pubblicati dal Seashell Restaurant Bar Cafè c’è in effetti anche una foto che ritrae la fidanzata di Giuseppe Conte, ma – appunto – non è la signora riccia che indossa la mascherina del locale e che presumiamo sia invece parte del team del ristorante. Ma si sa, con le mascherine indosso è facile fare confusione. Sarà per questo che c’è ancora chi rifiuta di indossarla mentre scatta selfie a destra e a manca.