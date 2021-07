Gli scarti dei popcorn diventano materiale da imballaggio

di Dissapore 23 Luglio 2021

Gli scarti della lavorazione dei pop corn diventano materiale da imballaggio, alternativa bio e compostabile alla plastica. La plastica degli imballaggi, si sa, è un problema: per l’ambiente e per la salute. Perciò l’industria alimentare (e non solo) sta cercando in tutti i modi alternative per produrre buste e pacchi sostenibili. Per molti anni, un gruppo di ricerca dell’Università di Göttingen ha studiato i processi di produzione per i prodotti a base di popcorn. Questi prodotti hanno il potenziale per essere un’alternativa ecologica al polistirolo o alla plastica. L’università ha ora siglato un accordo di licenza con la società Nordgetreide per l’utilizzo commerciale del processo e dei prodotti per il settore del packaging.

Modelli di varia forma possono essere prodotti da popcorn “granulati”. Il grande vantaggio di questo materiale granulare è che proviene da fonti biologiche rinnovabili, è ecologico ed è sostenibile. Si tratta quindi di una valida alternativa ai prodotti in polistirolo utilizzati in precedenza. L’imballaggio a base vegetale è costituito da sottoprodotti non commestibili della produzione di cornflakes, e può essere compostato dopo l’uso senza alcun residuo.

“Questo nuovo processo, basato sulla tecnologia sviluppata nell’industria della plastica, consente la produzione di un’ampia gamma di parti modellate”, ha spiegato il capo del gruppo di ricerca, il professor Alireza Kharazipour. “Questo è particolarmente importante quando si considera l’imballaggio perché garantisce che i prodotti siano trasportati in sicurezza, riducendo al minimo gli sprechi. E tutto questo è stato ottenuto utilizzando un materiale che sarà anche biodegradabile in seguito”. Inoltre, i nuovi prodotti per popcorn hanno proprietà idrorepellenti, che aprono nuove strade per applicazioni future.

[Fonte: Foodprocessing]