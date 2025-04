Gli scienziati hanno trovato il modo di avere il foie gras senza ingozzare le anatre

Se non siamo ancora pronti per il foie gras coltivato, forse potremmo esserlo per un prodotto realizzato con meno crudeltà verso anatre e oche? Se la risposta è sì (e sappiamo che non lo sarà per la Francia), a mettere in pratica il concetto ci dà una mano la scienza. Un team di ricerca del Max Planck Institute for Polymer Research a Mainz, in Germania, ha messo a punto un processo che permetterebbe di evitare l’alimentazione forzata degli animali in questione. Ma dove sta il segreto per riprodurre la tipica texture del tanto controverso paté d’oltralpe?

La risposta è nella chimica

Ci voleva un’équipe specializzata in polimeri per trovare un’alternativa un pelo più etica al tradizionale processo di produzione del foie gras. Un team di ricerca guidato da Thomas Vilgis studia da tempo la composizione e la texture del piatto francese per cercare di riprodurlo nel modo più fedele possibile senza la crudeltà dell’alimentazione forzata.

A motivare la ricerca anche la passione del ricercatore per la preparazione; Vilgis si è interrogato sui fattori che distinguono così tanto il foie gras da tutti gli altri paté. Non è solo una questione di sapore, ma di consistenza ed esperienza sensoriale nel suo complesso.

Così nei laboratori del Max Planck Institute si sono messi al lavoro. I primi esperimenti non sono stati granché soddisfacenti: non bastava replicare lo stesso rapporto tra grasso e fegato, né ha aiutato l’aggiunta di collagene – che, al contrario, conferiva al risultato finale una texture gommosa.

Tentativo dopo tentativo, il team ha individuato il responsabile della sensazione gustativa offerta dal foie gras: un enzima che scinde i grassi prima di conservarli nel fegato dell’animale. Per simulare lo stesso processo chimico, l’équipe tedesca è ricorsa all’uso della lipasi, un enzima derivato dalla Candida rugosa. A questo punto, secondo Vilgis non c’è “praticamente alcuna differenza” rispetto alla produzione comune. La “ricetta” è ora stata brevettata e il team è seduto al tavolo con il mercato per portare il prodotto sugli scaffali.