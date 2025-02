Gli spaghetti al nero di seppia a Venezia diventano “spaghetti in camicia nera”

In un ristorante di Venezia, gli spaghetti al nero di seppia vengono ribattezzati in un modo che a molti è parso nostalgico: secondo il titolare "non c'è alcuna volontà politica".

Venezia, 2025. Un medico di Ravenna, che sta passando qualche giorno nella Serenissima, decide di concedersi un piatto di spaghetti al nero di seppia in uno storico ristorante della città, la cui fondazione risale addirittura al 1789. Alla letture del menu, al dottore passa l’appetito: lo spaghetto al nero del ristorante “Al Colombo” si presenta nella carta delle vivande con un nome alquanto curioso, ovvero “spaghetti in camicia nera”.

Spaghetti nostalgici?

Il medico ravennate si alza e se ne va, invitando il ristoratore a “lasciar stare i fascismi”, e impugna la penna, raccontando l’accaduto al giornalista Paolo Berizzi di Repubblica, che la riporterà nella sua rubrica “Pietre”.

Secondo il titolare del locale, Domenico Stanziani: “Non c’è alcun riferimento al fascismo, è semplicemente un piatto di spaghetti e il suo nome è così da quasi cinquant’anni. Sono spaghetti resi scuri dal sugo, come se fossero rivestiti da una normalissima camicia nera, tutto qua”, e non è certo la prima volta che negli anni qualcuno gli abbia fatto notare la cosa. Sarà che in questo periodo il dibattito sul ventennio è tornato particolarmente in auge grazie al successo della serie M – Il figlio del secolo e col Mussolini di Luca Marinetti ormai onnipresente.

Nel suo storico ristorante poi, a due passi dal Teatro Goldoni, il duce sembra essersi anche fermato, secondo alcuni racconti. Secondo Stanziani è questione di libertà: “non voglio cambiare nome al piatto, perché dovrei farlo? È questione di libertà, se la do vinta a queste persone creo un precedente (…) non c’è alcuna volontà politica dietro”.

Raggiunto dalla testata “La Nuova Venezia”, il ristoratore esprime il suo punto di vista a tutto tondo: “in ogni caso, il fascismo fa parte della storia, non possiamo cancellarlo (…) anche se, certo, io per primo sono d’accordo a dire che sia stato sbagliato. Ricordiamoci, però, che è stato detto anche di recente che l’apologia del fascismo sta nella violenza. Io non ne faccio, offro un servizio e spero di farlo al meglio”.

Insomma, la camicia nera dei suoi spaghetti, in carta a 24 euro, sarebbe solo un riferimento all’eleganza senza tempo del total black, e poi: “sono davvero questi i problemi della città? Siamo in mezzo alla paccottiglia e ai delinquenti, e ci preoccupiamo del nome della pastasciutta?”.