Gli spaghetti di Carlo Cracco per Eataly: paghereste più del doppio degli altri per averli?

La collaborazione tra Eataly e Carlo Cracco si stringe ulteriormente: dopo aver portato lo chef vicentino a Londra, con il ristorante Terra all’interno di Eataly London, la pasta a marchio Eataly diventa il carboidrato ufficiale di tutti i ristoranti firmati dall’ex giudice di Masterchef: oltre a Londra la troveremo anche al bistrot Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano e da Cracco Portofino.

A sancire l’unione, ovviamente, uno spaghetto al pomodoro: lo “Spaghetto giallo di Cracco” e sarà lo spaghetto Eataly 100% grano italiano con vellutata di datterino giallo, estratto di pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino DOP, scorza di limone e basilico fresco”. Una ricetta ideata con l’obiettivo di aggiungere una variante di gusto accanto ad uno dei piatti più amati nei ristoranti Eataly, lo Spaghetto Eataly al pomodoro, che sarà servita per la prima volta da Eataly Smeraldo Food&Pizza Theatre per poi arrivare in tutti i punti vendita in Italia, Monaco e Parigi.

Questo il commento di Cracco sull’operazione:“Sono molto soddisfatto di iniziare questa nuova collaborazione con la pasta Eataly nei miei ristoranti. Da chef, la ricerca di ingredienti di alta qualità è alla base del processo creativo che dà vita ai piatti e sono felice di iniziare questo nuovo percorso con Eataly.”

Lo spaghetto di Cracco

Oltre all’adozione della pasta di Eataly, Cracco si è regalato anche una pasta a suo marchio, lo spaghetto alla chitarra Eataly in limited edition by Carlo Cracco prodotto anch’esso, come tutta la pasta a marchio della creatura di Farinetti, dal Pastificio Afeltra.

“Un formato perfetto per accogliere sughi ricchi come quello della ricetta che lo chef ha voluto suggerire imprimendo il suo personale signature sulla confezione della pasta e invitando tutti a cimentarsi a casa nella realizzazione di un piatto semplice ma non scontato, in equilibrio tra tradizione e creatività”, recita il comunicato stampa.

Una descrizione su cui non nutriamo alcun dubbio. Vi chiederete il prezzo di questa limited edition, già disponibile sullo shop online di Eataly: la confezione da 500g viene 6,90€, per un prezzo al chilo, correttamente segnalato di 13,80 €/kg.

Per darvi un’idea, abbiamo confrontato il prezzo dello spaghetto griffato Cracco con le altre referenze analoghe disponibili sull’e-commerce: la chitarra “Selezione Gourmet” del Pastificio Masciarelli in provincia di l’Aquila è in vendita a 3,70€ a confezione, 7,40€ al chilo. Un pastificio blasonato come il marchigiano Mancini Pastificio Agricolo esce a 3,50€, 7€ tondi al chilo, mentre lo spaghetto alla chitarra della stessa Afeltra esce in confezione da un chilo a una più modesta cifra di 5,90€. Insomma, la firma di Cracco implica un immediato raddoppio del prezzo, e la domanda è ovvia: la comprerete?