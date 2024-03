Gli stellati tornano su Groupon: crisi o strategia?

Lo avevamo quasi scordato ma Groupon esiste ancora, più attivo che mai. Proprio laggiù, accanto al pacchetto “massaggi per drenare la ritenzione” e agli sconti sull’arredo bagno troviamo le offerte sui ristoranti stellati. Non è una novità, né la presenza della ristorazione sul sito web di buoni e buoni-regalo più famoso d’Italia né la presenza nella fattispecie dei locali con stelle Michelin (ci sono almeno dal 2014) ma abbiamo il sentore che siano tornati in auge dopo tempo. E fa riflettere: ci chiediamo se sia una decisione presa per convenienza, per crisi o per strategia.

D’altronde, su Groupon circola un target incredibilmente vasto e uno sconto del 47% su un menu da 1 stella Michelin non guarda in faccia a nessuno. Ma la questione qui non riguarda certo chi acquista, bensì il ristorante stellato che sceglie di posizionarsi nelle offerte su Groupon. Come fosse una delle voci sui cataloghi dei supermercati: a tot punti spesa aggiungi x euro, e puoi scegliere tra Mauro Uliassi oppure il rullo massaggiante per la cervicale. Soprattutto, come può un ristorante stellato giustificare uno sconto da metà prezzo, sul portale rispetto alla clientela diretta? Che messaggio/immagine propone?

I ristoranti stellati su Groupon: funzionano?

Abbiamo preso d’esempio un paio di ristoranti stellati (di cui uno protagonista della campagna sponsorizzata da Groupon) per capire se l’inserimento sul portale, in mezzo a ristoranti non stellati, trattorie e All You can Eat e Giropizza vari possa funzionare. Confrontando lo sconto proposto sul portale ai prezzi esposti sul proprio sito web ufficiale ci siamo fatti un’idea. Nel caso di la Capanna di Eraclito, lo sconto proposto varia dal 43 al 45% su un conto che prevede 6 portate e 4 calici in abbinamento, per 2 persone. Da un costo ipotizzato di 282 € si passa quindi- tramite Groupon – a 150 €. Il sito web del ristorante non esiste e la pagina Facebook non è aggiornata: abbiamo quindi scelto thefork.it per fare un paragone e scegliendo 6 portate dal menu esposto si spende in media 200 € in due escluso il vino e il coperto.

Quindi sì, i conti effettivamente tornano. A maggior ragione ci chiediamo come possa un ristorante stellato fare sconti del 50% (da quasi trecento auro a circa la metà). Nel caso di castello Malvezzi 8sempre 1 stella Michelin come l’esempio precedente), si parla di menu degustazione scontato addirittura del 60%. Quindi su Groupon acquisti un menu per due persone a 116/130 € sapendo che lo stesso giorno, un’altra coppia, per lo stesso menu acquistato al ristorante, ne spende 320.

Cifra che comunque non torna, perché i menu degustazione proposti costano, sul sito web del ristorante, 125 € a testa – quindi non si capisce come da 250 € in due si arrivi a spenderne 320 €. Rammentiamo che non parliamo di sconti in sé ma di sconti da Discount per ristoranti stellati.

Un ritorno di immagine negativo

Insomma non è allettante vedere un ristorante stellato su Groupon, in special modo se poi i conti non quadrano e se le immagini delle pietanze si confondono con i colleghi dell’All you can eat. Infatti, le persone non stanno apprezzando tale scelta (come si evince dai commenti sotto la campagna di sponsorizzazione sui Social network).